Los investigadores apuestan por compartir el conocimiento



La búsqueda de soluciones científicas a la crisis de la COVID-19 ha actuado como un acelerador del debate sobre la necesidad de compartir el conocimiento. "Tenemos que apostar por plataformas públicas de publicación y revisión", señala Alexandre López Borrull, investigador de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y miembro del grupo de investigación en Aprendizajes, Medios de Comunicación y Entretenimiento (GAME). López Borrull incide en la problemática que supone pagar no solo por leer contenidos científicos, sino también por publicarlos: "si desplazamos el pago a la publicación y no a la lectura, todo el mundo podrá leer, pero no todos podrán publicar".

Otra vía es "poner en marcha mecanismos complementarios de evaluación de la productividad científica que apoyen la política de la publicación en acceso abierto", indica el catedrático Albert Sangrà, investigador del grupo Edul@b, de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. "La comunidad científica valora las revistas abiertas bien situadas en los índices de impacto [un instrumento para comparar publicaciones de un mismo campo científico], aunque muchas de ellas no están bien indexadas", añade Sangrà.