Els investigadors aposten per compartir el coneixement



La cerca de solucions científiques a la crisi de la COVID-19 ha actuat com un accelerador del debat sobre la necessitat de compartir el coneixement. "Hem d'apostar per plataformes públiques de publicació i revisió", assenyala Alexandre López Borrull, investigador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i membre del grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans de Comunicació i Entreteniment (GAME). López Borrull incideix en la problemàtica que suposa pagar no només per llegir continguts científics, sinó també per publicar-los: "si desplacem el pagament a la publicació i no a la lectura, tothom podrà llegir, però no tothom podrà publicar".

Una altra via és "engegar mecanismes complementaris d'avaluació de la productivitat científica que donin suport a la política de la publicació en accés obert", indica el catedràtic Albert Sangrà, investigador del grup Edul@b, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. "La comunitat científica valora les revistes obertes ben situades en els índexs d'impacte [un instrument per comparar publicacions d'un mateix camp científic], tot i que moltes no estan ben indexades", afegeix Sangrà.