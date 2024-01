Cómo predecir el desgaste profesional

La investigación detectó que los mejores predictores eran la fatiga laboral, que puede predecir el agotamiento (primer indicador del trabajador quemado); la falta de motivación, que puede predecir la despersonalización (segundo elemento indicador), y la estabilidad emocional, que puede predecir la falta de realización personal (tercer elemento indicador). «Los mejores predictores son la fatiga, por ejemplo, la somnolencia, el cansancio o la falta de energía; la inestabilidad emocional, por ejemplo, el hecho de no saber gestionar las emociones que pueden generar conflictos, y la falta de motivación», detalla Patrícia Tàpia Caballero, doctora en psicología.

A la hora de establecer medidas de prevención en las empresas, el estudio indica que se puede medir la fatiga específica de los conductores profesionales con un cuestionario denominado DF-8, desarrollado este mismo año por Tàpia, Boada y Vigil. De esta manera, se detecta uno de los primeros indicadores del burnout: el agotamiento. «Ayudaría a localizar a aquellos trabajadores que sufren fatiga antes de que empiecen a aparecer los otros indicadores: la despersonalización (actitudes cínicas) y la falta de realización personal (sensación de ineficacia profesional)», afirma Tàpia. Otra medida que podría evitar el desgaste en los conductores sería capacitarlos en estrategias de afrontamiento y de manejo del estrés.

«Hay que dar más importancia a los riesgos psicosociales en las organizaciones. A veces pasan desapercibidos por los superiores y hasta por los mismos empleados, que no se dan cuenta de lo que les ocurre. Pueden estar haciendo su trabajo con un rendimiento inferior al acostumbrado, desmotivados, desilusionados, desconcentrados… y no saber por qué. Dejar que esto se alargue en el tiempo perjudica seriamente al trabajador y a su entorno. Se deben prevenir estas situaciones, porque generan un riesgo para el conductor y para los pasajeros», concluye la investigadora.

Los resultados del estudio resaltan la importancia de diseñar intervenciones individuales para disminuir la incidencia del síndrome trabajador quemado, lo que ayudaría a reducir las bajas laborales y posibles colisiones, además de brindar un mayor bienestar al conductor.

Esta investigación favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, para garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, y 8, que fomenta el trabajo decente y el crecimiento económico.

