La síndrome de burnout, coneguda com a síndrome d'esgotament professional, pot augmentar les col·lisions entre els conductors professionals i les lesions en l'entorn laboral. Un estudi dut a terme per professors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) revela els factors que provoquen aquesta síndrome i indica com anticipar-s'hi.

El burnout en l'entorn laboral implica un desgast professional que, en determinades feines, com ara la dels conductors professionals, pot tenir repercussions serioses en tercers, ja que augmenta el risc d'accidents. L'estudi, publicat en la revista International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, revela els factors principals que provoquen la síndrome d'esgotament professional i permet anticipar el burnout entre els conductors professionals. «Apareix quan l'estrès es manté en el temps i això porta la persona a un estat d'esgotament», apunta l'autora de l'estudi i psicòloga i investigadora Patrícia Tàpia Caballero, professora col·laboradora del màster universitari de Direcció i Gestió de Recursos Humans dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i professora associada del Departament de Psicologia de la URV, que signa l'estudi juntament amb María José Serrano-Fernández, Maria Boada-Cueva, Joan Boada-Grau i Luis Araya-Castillo.

«Cal especificar que hi ha dos tipus d'estrès: l'eustrès, que és l'estrès que aporta alguna cosa positiva a la persona, com ara quan percebem les exigències laborals com un repte, i el distrès, que seria l'estrès nociu, el que ens perjudica, com ara quan percebem que no tenim prou recursos per poder fer la feina. Quan aquest distrès laboral es perllonga en el temps, parlem de burnout», explica Tàpia Caballero.