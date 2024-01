Nord Pool, ejemplo de integración del mercado eléctrico



Los resultados obtenidos en la investigación del grupo FM2 invitan a explorar otras formas de organización del mercado, más interconectadas física y económicamente a escala internacional y regional. "Obsérvese, por ejemplo, que la ratio de transmisión de precios para los países pertenecientes al Nord Pool, que es el mercado más profundamente integrado en Europa, compuesto por Dinamarca, Suecia, Noruega, Letonia, Lituania, Estonia y Finlandia, tiende a ser más baja que para el resto de los países", remarca Uribe.

Los mercados nórdicos tienen una relación entre precios mucho más estable ante distintas configuraciones de mercado que Portugal y España. "La razón es que los mercados más integrados ayudan a coordinar mejor la oferta y la demanda y a mitigar los efectos de choques externos provenientes de los combustibles fósiles que Europa importa", apunta el experto.

La integración de mercados promete ser un aspecto fundamental para la comprensión de los mecanismos de formación de precios en el mercado eléctrico español y en el diseño de políticas públicas para proteger a los más vulnerables de efectos adversos que puedan estar presentes en los mismos.

Estos resultados invitan, sobre todo, a repensar el importante papel del Estado para garantizar una transición energética sin traumatismos y que cuente con el apoyo de las bases electorales, como tiene que ser para que sea sostenible. "De hecho, no debería extrañarnos que el mundo deba operar con una electricidad más cara en el futuro próximo, para hacerlo de manera más sostenible, hasta que se diseñen formas de almacenar energía más eficientes que las que existen hoy. No obstante, incluso en este escenario extremo, la transición hacia ese nuevo mundo más sostenible debe minimizar en todo momento el impacto sobre los menos favorecidos, que, en este caso, son precisamente quienes menos pueden cubrirse ante los efectos adversos de la inflación y la subida de los precios de la electricidad", concluye Uribe.

Esta investigación favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 1, fin de la pobreza; 7, energía sostenible y no contaminante, y 13, acción por el clima.

