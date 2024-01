Nord Pool, exemple d'integració del mercat elèctric



Els resultats obtinguts en la recerca del grup FM2 conviden a explorar altres formes d'organització del mercat, més interconnectades físicament i econòmicament a escala internacional i regional. "Observeu, per exemple, que la ràtio de transmissió de preus per als països pertanyents al Nord Pool, que és el mercat més profundament integrat a Europa, compost per Dinamarca, Suècia, Noruega, Letònia, Lituània, Estònia i Finlàndia, tendeix a ser més baixa que per a la resta dels països", remarca Uribe.

Els mercats nòrdics tenen una relació entre preus molt més estable davant de diferents configuracions de mercat que Portugal i Espanya. "La raó és que els mercats més integrats ajuden a coordinar més bé l'oferta i la demanda i a mitigar els efectes de xocs externs provinents dels combustibles fòssils que Europa importa", apunta l'expert.

La integració de mercats promet ser un aspecte fonamental per a la comprensió dels mecanismes de formació de preus al mercat elèctric espanyol i per al disseny de polítiques públiques per protegir les persones més vulnerables d'efectes adversos que hi pugui haver.

Aquests resultats conviden, sobretot, a repensar el paper tan important que té l'Estat per garantir una transició energètica sense traumatismes i que tingui el suport de les bases electorals, com ha de ser perquè sigui sostenible. "De fet, no ens hauria d'estranyar que el món hagi d'operar amb una electricitat més cara en el futur pròxim, per fer-ho de manera més sostenible, fins que es dissenyin formes d'emmagatzemar energia més eficients que les que hi ha avui dia. No obstant això, fins i tot en aquest escenari extrem, la transició cap a aquest món nou més sostenible ha de minimitzar en tot moment l'impacte sobre les persones menys afavorides, que, en aquest cas, són precisament les qui es poden cobrir menys davant els efectes adversos de la inflació i la pujada dels preus de l'electricitat", conclou Uribe.

Aquesta recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 1, fi de la pobresa; 7, energia neta i assequible, i 13, acció climàtica.

