Pandemia: espejismo o inicio de la transformación de los sistemas de salud

La salud digital es el concepto que incorpora las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a productos, servicios y procesos de atención sanitaria, así como a las organizaciones o instituciones que pueden mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos. La salud digital puede abarcar distintas tecnologías, como dispositivos portátiles, sensores, aplicaciones móviles de salud, inteligencia artificial, cuidadores robóticos, etc. La COVID-19 ha puesto sobre la mesa algunos de los retos a los que nos enfrentamos en salud, "y creo que la salud digital puede contribuir a darles respuesta", sostiene Aymerich, doctora en Medicina.

Durante la pandemia se implantaron toda una serie de medidas, a veces fruto de la necesidad y otras de la excepcionalidad, que ahora deben evaluarse convenientemente. "Tenemos una oportunidad no solamente de acelerar la salud digital, sino también de pensar qué hemos aprendido, porque no todo ha sido positivo y no es una panacea", explica Barberà. "Lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar la información obtenida y evitar volver al punto de partida. El auge que han tenido la tecnología digital en general, o la telemedicina en particular, puede ser un espejismo o el inicio de la transformación en la que hace tiempo que se viene trabajando", añade.