El proper dimecres, 17 de novembre, a les 15.30h, s'inicia la primera edició del cicle The eHealth What If Forum. La iniciativa, organitzada per l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), serà anual i el seu objectiu és promoure el debat sobre diferents temes relacionats amb la salut i la tecnologia digital. Aquesta primera edició porta com a títol i idea principal la pregunta "què passaria si la digitalització accelerada per la COVID-19 ens permetés transformar els sistemes de salut?".

"La idea és crear un escenari on siguem capaços d'imaginar com seria el futur immediat si ja fos una realitat el canvi de paradigma en salut que promou l'eHealth Center. Per això s'articula al voltant d'una pregunta en condicional de l'estil what if (què passaria si…?)", resumeix Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC. Perquè "a més de desenvolupar la seva pròpia recerca sobre la interacció entre la tecnologia i la salut, l'eHealth Center té l'objectiu d'impulsar la transformació digital del sistema perquè aconsegueixi posar realment el pacient al centre i que sigui personalitzat, participatiu, preventiu i sostenible", afegeix el seu director, Albert Barberà.