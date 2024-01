Más permisividad con la conducta de los chicos

"En general, se tiende a esperar menos de los chicos que de las chicas. Además, si un chico se lleva de manera disruptiva en el aula, el profesorado suele ser más permisivo con esta conducta porque se justifica que muchos chicos son despistados o inmaduros. Sin embargo, cuando una chica no tiene un buen rendimiento académico y presenta un mal comportamiento o una mala actitud en clase, es doblemente sancionada", concluye Sáinz Ibáñez.

El profesorado consultado en el estudio considera que con su docencia no influye en la brecha de género en la elección de estudios. La atribuye a otros factores, como por ejemplo al papel de las familias o los medios de comunicación. Aparte, a pesar de ser conscientes de la problemática, pocos hacían mención del impulso de acciones para hacer frente a esta realidad. En esta misma línea, la investigadora de la UOC destaca que, "para la mayor parte del profesorado, las medidas para abordar las diferencias de género en rendimiento y logros escolares no tienen que pasar por segregar por sexos".

En los países ricos los chicos están por detrás de las chicas

El de España no es un caso aislado. Los autores de la investigación señalan, en el artículo publicado en Sage Open, que varios estudios demuestran que en muchos países occidentales los chicos se quedan por detrás de las chicas en varios indicadores académicos, como el rendimiento escolar y el abandono escolar prematuro. Aun así, esta tendencia no se observa en países en desarrollo de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) como por ejemplo Bangladés, la India, Pakistán o Malasia, donde las chicas se quedan por detrás de los chicos en estos mismos indicadores.

En España, durante la última década, los chicos han mostrado una predisposición más alta a abandonar la escuela antes de que sus homólogas femeninas. En el año 2019, como ejemplo, el 21,4 % de los chicos y el 13 % de las chicas abandonaron sus estudios. Aparte, el alumnado español sigue escogiendo caminos académicos congruentes con los roles de género. Únicamente el 27,41 % de las alumnas cursa estudios tecnológicos y solo el 35,05 % de los alumnos chicos opta por estudios relacionados con las humanidades, a pesar de que el número de mujeres inscritas en estudios relacionados con la salud y las ciencias ha aumentado un 74,29 % y un 58,75 % en los últimos años, respectivamente.

Esta investigación favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 4 y 5, de educación de calidad y de igualdad de género.

