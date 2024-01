Més permissivitat amb la conducta dels nois



"En general, es tendeix a esperar menys dels nois que de les noies. A més a més, si un noi es porta de manera disruptiva a l'aula, el professorat sol ser més permissiu amb aquesta conducta perquè es justifica que molts nois són despistats o immadurs. No obstant això, quan una noia no té un bon rendiment acadèmic i presenta un mal comportament o una mala actitud a classe, és doblement sancionada", conclou Sáinz Ibáñez.

El professorat consultat a l'estudi considera que amb la seva docència no influeix en la bretxa de gènere en l'elecció d'estudis. L'atribueix a altres factors, com ara al paper de les famílies o els mitjans de comunicació. A banda, a pesar de ser conscients de la problemàtica, pocs esmentaven l'impuls d'accions per fer front a aquesta realitat. En aquesta mateixa línia, la investigadora de la UOC destaca que, "per a la major part del professorat, les mesures per abordar les diferències de gènere en rendiment i assoliments escolars no han de passar per segregar per sexes".

Als països rics els nois són per darrere de les noies



El de l'Estat espanyol no és un cas aïllat. Els autors de la investigació assenyalen, a l'article publicat a Sage Open, que diversos estudis demostren que en molts països occidentals els nois queden darrere de les noies en diversos indicadors acadèmics, com ara el rendiment escolar i l'abandonament escolar prematur. Tanmateix, aquesta tendència no s'observa en països en desenvolupament de l'OCDE (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic), com ara Bangladesh, l'Índia, el Pakistan o Malàisia, on les noies queden darrere dels nois en aquests mateixos indicadors.

A Espanya, durant la darrera dècada, els nois han mostrat una predisposició més alta a abandonar l'escola abans que les seves homòlogues femenines. L'any 2019, a tall d'exemple, el 21,4 % dels nois i el 13 % de les noies van abandonar els estudis. A banda, l'alumnat espanyol continua escollint camins acadèmics congruents amb els rols de gènere. Únicament el 27,41 % de les alumnes cursa estudis tecnològics i només el 35,05 % dels alumnes nois opta per estudis relacionats amb les humanitats, tot i que el nombre de dones inscrites en estudis relacionats amb la salut i les ciències ha augmentat un 74,29 % i un 58,75 % en els darrers anys, respectivament.

Aquesta recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4 i 5, d'educació de qualitat i d'igualtat de gènere.

