La juventud no percibe el control como violencia



El estudio analiza también cómo la violencia machista afecta de forma distinta según el perfil de la joven. De entre todas las variables, las víctimas se ven sobre todo afectadas cuando se encuentran sin pareja. Y en el caso de que ahora no tengan, pero la hayan tenido en el pasado, las jóvenes también son las más victimizadas en comparación con los grupos de mayor edad. En cuanto a la violencia en el ámbito de la pareja, la violencia psicológica es la que revela una mayor prevalencia y las jóvenes son las que la han sufrido de más formas, como el control de las actividades, la vestimenta o la interrelación con otros hombres. Además, el estudio constata que existe mayor prevalencia de violencia machista hacia las jóvenes económicamente dependientes o que tienen diversidad funcional, pero también hacia aquellas que estudian o trabajan.

Otra conclusión en referencia a lo que se considera violencia machista o no en el contexto de una pareja es que "existen distintas formas de violencia machista que no son vistas totalmente como violencia entre la juventud, en comparación con otros grupos de edad", señala Malpica: controlar dónde, con quién y qué hace la otra persona en cada momento, no dejar que hable con otros hombres, clavarle una bofetada una vez, darle un empujón o no dejar que quede o hable con amistades o familia. "Sin embargo, sobre las causas de la violencia, las jóvenes identifican mayoritariamente al machismo como la causa principal", comenta la investigadora.