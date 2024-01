La joventut no percep el control com a violència



L'estudi analitza també com la violència masclista afecta de manera diferent segons el perfil de la jove. De totes les variables, les víctimes es veuen sobretot afectades quan es troben sense parella. I en el cas que ara no en tinguin, però n'hagin tingut en el passat, les joves també són les més victimitzades en comparació amb els grups de més edat. Quant a la violència en l'àmbit de la parella, la violència psicològica és la que revela una major prevalença i les joves són les que l'han sofert de més maneres, com el control de les activitats, la vestimenta o la interrelació amb altres homes. A més, l'estudi constata que hi ha més prevalença de violència masclista cap a les joves econòmicament dependents o que tenen diversitat funcional, però també cap a les que estudien o treballen.

Una altra conclusió en referència amb el que es considera o no violència masclista en el context d'una parella és que "hi ha diferents formes de violència masclista que no són vistes totalment com a violència entre la joventut, en comparació amb altres grups d'edat", assenyala Malpica: controlar on és l'altra persona en cada moment, amb qui està i què fa, o no deixar que parli amb altres homes, clavar-li una bufetada una vegada, donar-li una empenta o no deixar que quedi o parli amb amics o família. "No obstant això, sobre les causes d'aquesta violència, les joves identifiquen majoritàriament el masclisme com la causa principal", comenta la investigadora.