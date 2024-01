Cuestionar la historiografía de la traducción

Para el caso de estudio de la circulación de traducciones entre 1898 y 1945, Roig-Sanz y Fólica han utilizado el catálogo de la Biblioteca Nacional de España, que cuenta con 28 millones de volúmenes. A pesar de los retos metodológicos que esta investigación implica, como cotejar los resultados con los metadatos de los catálogos de otras bibliotecas iberoamericanas, este estudio consigue ofrecer una nueva visión sobre los mayores centros de producción editorial en español, las lenguas más traducidas o los autores hispánicos y extranjeros con mayor representación.

«Uno de los objetivos principales de esta nueva perspectiva es cuestionar las historiografías nacionales de la traducción», explican Roig-Sanz y Fólica. «Este cuestionamiento puede ser muy valioso para investigaciones que estudian etapas históricas en las que las fronteras geográficas se han modificado y han experimentado cambios importantes, pero también para los trabajos sobre literaturas más pequeñas y menos traducidas», añaden.

Artículo relacionado

Roig-Sanz, D; Fólica, L. Big translation history. Data science applied to translated literature in the Spanish-speaking world, 1898–1945. Translation Spaces , vol. 10, n.º 2, 2021, pp. 231–259 https://doi.org/10.1075/ts.21012.roi

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 4 (educación de calidad)

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 52 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.