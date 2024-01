Digitalització i dades massives per reinterpretar el passat

«La big translation history representa un gran avenç, ja que desafia la recerca prèvia sobre la circulació de traduccions, aprofitant les metadades com a font d'anàlisi i la digitalització creixent de textos», expliquen Roig-Sanz i Fólica. «Quan comparem conjunts de dades i fluxos de traducció a una escala que un sol investigador no podria abordar, estem contribuint a reescriure una nova història de la traducció que pugui ser més inclusiva, amb capacitat per qüestionar els mal anomenats centres i perifèries i incloure perspectiva de gènere per estudiar el paper de les traductores», precisen.

L'anàlisi que proposa aquesta nova eina conceptual es basa en tres fonaments principals: una recerca a gran escala, geogràfica i temporal; l'ús de dades massives, enteses com a macrodades (big data) o poques dades (little data), que inclou les que són sovint heterogènies i no estan estructurades, i la utilització de tècniques computacionals com l'aprenentatge automàtic, la mineria de dades o la intel·ligència artificial.