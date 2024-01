Funcionamiento del free-login



En el caso de Deliveroo la plataforma defiende que este sistema permite a los repartidores ajustar y modificar el horario laboral más libremente, ya que no tienen que planificar sus horarios con dos semanas de antelación. Además, también elimina los requisitos previos y permite que los riders empiecen a trabajar en distintos distritos de la ciudad y no se limiten a un área concreta. El sistema de free-login de Glovo va más allá ya que permite fijar precios a los repartidores a través de un multiplicador. No obstante, el sistema se basa en un mecanismo de subasta a la baja. Lo que a su vez incentiva a los trabajadores a marcar precios muy bajos para seguir siendo competitivos. "Es decir, en la práctica estas ventajas no se traducen en los beneficios a los trabajadores y trabajadoras que prometen introducir", indica la experta.

Por ejemplo, en Deliveroo, la capacidad de decidir cuándo conectarse y desconectarse de la plataforma a través de este modelo no es suficiente para aumentar la flexibilidad y libertad de los trabajadores. "Al utilizar el sistema free-login, los repartidores de la plataforma no tienen el control total de su tiempo", detalla la experta.

Del mismo modo, con el modelo de inicio de sesión libre hay siempre más gente conectada y menos pedidos por persona, especialmente en las horas punta. "Es más, con este sistema no hay un máximo de horas de trabajo, y aunque no existe la imposición a iniciar sesión en una zona concreta, las zonas de alta demanda siempre serán donde se concentre el mayor número de repartidores, por lo que el repartidor no es 100 % libre de empezar donde quiera", argumenta Renau-Cano.

Posibles soluciones



Ante este nuevo panorama del sector, cada vez más digitalizado y con una demanda creciente por parte de los consumidores en las grandes ciudades, los expertos detallan que es primordial garantizar no solo la seguridad y calidad del empleo de los trabajadores, sino también evitar que las empresas existentes limiten la aparición de negocios similares en el sector.

En esta línea se sitúan las diferentes medidas que constituyen la iniciativa europea para la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores de plataforma. La propuesta de directiva, compuesta por más de veinte artículos, deberá ser incorporada por España en un plazo de dos años a partir de su entrada en vigor. En este sentido, aunque con la "ley rider" España ya ha avanzado parte de los aspectos incluidos en la directiva, como la presunción de laboralidad, otros aspectos, como la transparencia algorítmica, gozan de mayor alcance en la directiva.

"Es importante garantizar que las leyes de competencia no obstaculizan el surgimiento y crecimiento de organizaciones que colocan el interés de los trabajadores en el centro de su actividad", apunta la autora de la investigación, que concluye que entre otras medidas se debe aclarar por parte de las autoridades qué se considera como tiempo de trabajo efectivo en la economía de este tipo de plataformas.

"En el estudio recomendamos considerar tiempo de trabajo todo aquel período completo en el que el trabajador está disponible para la plataforma", recalca Renau-Cano.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 8, trabajo decente y crecimiento económico; 10, reducción de las desigualdades, y 11, ciudades y comunidades sostenibles.

Referencia

