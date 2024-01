Funcionament del free-login



En el cas de Deliveroo la plataforma defensa que aquest sistema permet als repartidors ajustar i modificar l'horari laboral més lliurement, ja no han de planificar els seus horaris amb dues setmanes d'antelació. A més, també elimina els requisits previs i permet que els riders comencin a treballar en diferents districtes de la ciutat i no es limitin a una àrea concreta. El sistema de free-login de Glovo va més enllà ja que permet fixar preus als repartidors mitjançant un multiplicador. No obstant, el sistema es basa en un mecanisme de subhasta a la baixa. Cosa que alhora incentiva els treballadors a marcar preus molt baixos per continuar sent competitius. "És a dir, a la pràctica aquests avantatges no es tradueixen en els beneficis als treballadors i treballadores que prometen introduir", indica l'experta.

Per exemple, la capacitat de decidir quan connectar-se i desconnectar-se de la plataforma a través d'aquest model no és suficient per augmentar la flexibilitat i llibertat dels treballadors. "En utilitzar el sistema free-login, els repartidors de la plataforma no tenen el control total del seu temps", detalla l'experta.

De la mateixa manera, amb el model d'inici de sessió lliure hi ha sempre més gent connectada i menys encàrrecs per persona, especialment en les hores punta. "És més, amb aquest sistema no hi ha un màxim d'hores de treball, i encara que no existeix la imposició a iniciar sessió en una zona concreta, les zones d'alta demanda sempre seran on es concentrin més repartidors, per la qual cosa el repartidor no és 100 % lliure de començar on vulgui", argumenta Renau.

Possibles solucions



Davant d'aquest nou panorama del sector, cada vegada més digitalitzat i amb una demanda creixent per part dels consumidors a les grans ciutats, els experts detallen que és primordial garantir no només la seguretat i qualitat de l'ocupació dels treballadors, sinó també evitar que les empreses existents limitin l'aparició de negocis similars en el sector.

En aquesta línia se situen les diferents mesures que constitueixen la iniciativa europea per a la millora de les condicions de treball dels treballadors de plataforma. La proposta de directiva, formada per més de vint articles, haurà de ser incorporada per Espanya en un termini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor. En aquest sentit, encara que amb la "llei rider" Espanya ja ha avançat part dels aspectes inclosos en la directiva, com la presumpció de laboralitat, altres aspectes, com la transparència algorítmica, tenen més abast en la directiva.

"És important garantir que les lleis de competència no obstaculitzen el sorgiment i creixement d'organitzacions que col·loquen l'interès dels treballadors al centre de la seva activitat", apunta l'autora de la recerca, que conclou que entre altres mesures s'ha d'aclarir per part de les autoritats què es considera com a temps de treball efectiu en l'economia d'aquesta mena de plataformes.

"En l'estudi recomanem considerar temps de treball tot el període complet en el qual el treballador està disponible per a la plataforma", recalca Renau-Cano.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 8, treball decent i creixement econòmic; 10, reducció de les desigualtats, i 11, ciutats i comunitats sostenibles.

