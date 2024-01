Opiniones diversas



Por otro lado, los autores del estudio explican que existe una clara diferencia entre las percepciones y opiniones de las personas en función del distrito en el que residen. Por ejemplo, este estudio compara barrios muy turísticos, como la Barceloneta, el Barri Gòtic o el entorno de la Sagrada Família, con otros mucho menos turísticos como Sarrià, Vallcarca o Sant Andreu.

"En los barrios turísticos las reacciones emocionales negativas ante la presencia de los turistas son más abundantes, aunque no generalizadas, mientras que en los barrios menos turísticos las emociones positivas o no conflictivas con el turismo están más presentes", explica González. "Es más, la presencia de perfiles de residentes opuestos al turismo es mucho mayor en los barrios turísticos que en los no turísticos, donde predominan los favorables al turismo", apunta el profesor de la UOC.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles, y 12, de producción y consumo responsables.

Referencia

González-Reverté, Francesc. 2021. The Perception of Overtourism in Urban Destinations. Empirical Evidence based on Residents’ Emotional Response, Tourism Planning & Development. DOI: 10.1080/21568316.2021.1980094

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 52 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.