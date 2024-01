Percepcions del turisme de masses



En concret, aquest treball, que s'ha dut a terme mitjançant enquestes a 450 residents a Barcelona en els mesos previs a la pandèmia que va començar a principis del 2020, permet observar diferències en diversos aspectes. D'aquesta manera, gràcies a una anàlisi psicosocial de les respostes dels residents, l'autor ha distingit tres perfils amb una resposta diferent i emocional al turisme, que són "proturístic", "neutral" i "oposat al turisme".

A grans trets, el 62 % dels residents es mostren favorables al turisme, els neutrals ascendeixen al 30 %, mentre que els turismofòbics representen un 7,5 %. "Entre els favorables al turisme hem distingit dos perfils, uns que anomenem 'turismofílics', que tenen una resposta emocional molt positiva, i uns altres, als quals denominem 'residents que donen suport al turisme', la resposta emocional dels quals és clarament positiva, però que també destaquen alguns elements negatius en les seves respostes, com ara l'impacte mediambiental", detalla l'expert per comprendre encara més bé aquest fenomen turístic que està generant importants conflictes en algunes grans ciutats.

Un aspecte clau per entendre les diferències en la resposta emocional entre aquests perfils és la percepció de la pèrdua de control de la comunitat local sobre el seu lloc de residència, així com la sensació d'irritació per la presència de turistes o la incomoditat que representen per a determinats residents. Per la seva banda, quant a la resposta emocional positiva destaca el fet que hi ha residents que valoren la presència de turistes de manera que ja han aconseguit crear certa familiaritat i naturalitat amb el turisme, al qual consideren, fins i tot, part del seu paisatge quotidià.

"És interessant destacar que algunes pràctiques són valorades en especial de forma negativa emocionalment, fins i tot pels partidaris del turisme, com la presència de turistes borratxos, vestits amb poca roba o els comiats de solter o soltera, tot i que també hi ha pràctiques que són valorades de manera positiva per tots els perfils de residents, com les associades al consum de cultura o el passeig i la socialització a l'espai públic", subratlla González.