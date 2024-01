¿Por qué debemos ser prudentes?

Porque no siempre acierta. Es más, los errores en la deducción de estos algoritmos van más allá de una disonancia de criterio entre el hombre y la máquina. «Si los algoritmos cruzan datos sobre la relación entre lo que gana una persona y su gasto en salud concluirán que los pobres están más sanos que los ricos», ejemplifica Bourdin. Estas operaciones computacionales son perfectas para tareas repetitivas, pero pueden ser muy peligrosas cuando requieren una gran variabilidad. Por una parte, quienes los programan no dejan de ser personas que introducen un sesgo (de género, raza, etcétera). «Hasta hace poco», explica Pierre Bourdin, «casi todos los grandes sistemas como Google o Microsoft han tenido errores. Detectaban correctamente a los varones caucásicos, pero no a las personas asiáticas o negras», continúa, lo cual introduce un sesgo racial que a la larga constituye un dilema ético, moral y con efecto acumulativo: el sistema termina favoreciendo a los fuertes y castigando a quienes ya sufren problemas. No son pocos los casos en los que los algoritmos de internet han discriminado a determinados colectivos.