El «parany» dels algorismes que ja ha entelat el sistema judicial

No és quelcom que podria passar: ja ha passat. En la cerca permanent del sistema judicial per agilitar certs processos, s'intenta solucionar amb algorismes alguns tràmits. Hi va haver un cas mediàtic als Estats Units: en alguns jutjats es va introduir un algorisme anomenat COMPAS per predeterminar les possibilitats de reincidir dels delinqüents. Una recerca de ProPublica, agència de notícies independent i sense ànim de lucre, va destapar-ne el biaix racial: a les persones negres se'ls atribuïa una taxa de reincidència més alta i a les blanques, una de més baixa.

No podem oblidar tampoc quina és la finalitat dels algorismes: obtenir més beneficis. Com analitza Bourdin, res no és a canvi de no res. «Les empreses per si soles no són dolentes, però busquen millorar les xifres o els beneficis», afegeix, la qual cosa pot donar lloc a polítiques perverses.

Com ho podem posar difícil als algorismes?

Amb tot el que sabem, quines pràctiques poden ajudar els usuaris a evitar que els algorismes ho sàpiguen tot d'ells? El professor Bourdin dona algunes claus:

Prendre's el temps necessari per revisar la política de protecció de dades i els permisos que donem a cada pàgina que visitem. Sovint, en la lletra petita ens afegeixen compromisos que no sabem que adquirim. Navegar en mode d'incògnit. És una mica menys àgil perquè la màquina no desa els URL visitats, però limitarem deixar-hi rastre. Pot passar que, si cerquem bitllets d'avió amb una destinació concreta, per exemple, el preu d'aquests hagi pujat en visitar aquesta pàgina de nou. Això passa perquè l'algorisme ha detectat l'interès de l'usuari i sap que comprarà més car si cal. Amb la navegació en mode d'incògnit no s'emmagatzema la visita si tanquem el navegador i tornem a començar de zero cada vegada. Eliminar o rebutjar les galetes o cookies (petits fragments d'informació dels llocs web que visitem, que s'emmagatzemen als nostres dispositius). Els algorismes les fan servir per nodrir-se d'informació amb la qual ens poden oferir, per exemple, publicitat. Confondre els algorismes. Alguns experts proposen navegar per llocs que no ens suscitin cap interès: l'excés d'informació que s'envia des del dispositiu farà que els veritables gustos de l'usuari quedin camuflats i no se'n pugui definir el perfil. Eliminar els anuncis que passen per les xarxes socials, o clicar en anuncis a l'atzar per fer tornar boig l'algorisme. Hi ha una aplicació, Ad Nauseam, que té aquesta funció: convertir els algorismes en inservibles prement anuncis aleatòriament (Google Chrome ha eliminat aquesta aplicació: els algorismes són la base del seu gran negoci). Desactivar el sistema de predicció que completa el que volem escriure. Gmail, per exemple, és un sistema de correu que clarament escaneja els nostres missatges de correu electrònic a canvi d'oferir-nos els seus serveis. Limitar l'ús d'assistents (Google, Siri, Alexa) és una altra bona pràctica.

L'ètica com a base de tot

Més enllà que els algorismes puguin perjudicar-nos de vegades com a usuaris («cal ser prudent, però no paranoic», insisteix Bourdin), hi ha una qüestió ètica de fons. A més del cas esmentat de COMPAS, una filtració va permetre conèixer la repressió del Govern xinès a minories ètniques i religioses gràcies als algorismes, per no parlar de l'últim gran escàndol de Facebook. Si bé és veritat que la UE protegeix molt més i millor les dades dels seus ciutadans, les tortuositats legals de les grans corporacions per apoderar-se'n són constants. Per exemple, tenim el cas de WhatsApp, que amb el seu canvi de normativa d'ús de les dades va provocar una onada de reaccions dels usuaris. «El consumidor té el poder, però no és fàcil que hi hagi una reacció massiva com aquella», assenyala Pierre Bourdin.

Avui, la tendència entre els experts és aplicar l'ètica als algorismes i a les grans corporacions que s'alimenten de la nostra informació. «Tanmateix, l'acció política és necessària, així com reforçar i protegir la independència de les comissions sense ànim de lucre que poden actuar de salvaguarda», conclou el professor. Precisament en aquesta línia, en la de posar els algorismes al servei de la societat, treballa la UOC juntament amb investigadors internacionals.