Políticas de salud para impulsar la confianza de la ciudadanía

Ante las dudas y desconfianza que tiene la ciudadanía europea, los autores señalan que es crucial establecer una estrategia de robótica que esté alineada con los objetivos del sector y sus grupos de interés. "Sin una estrategia alineada con el paciente, es probable que cualquier iniciativa de robotización permanezca en las etapas piloto", apunta Torrent Sellens. Con ello, al conocer las razones por las que las personas confían o desconfían de los robots en el ámbito sanitario, se pueden desarrollar políticas sanitarias más efectivas.

De este modo, los resultados de este tipo de investigaciones son de gran utilidad, ya que permiten implementar y diseñar unas estrategias políticas públicas en salud con criterios objetivos. En concreto, este trabajo muestra diferentes medidas dedicadas a impulsar la confianza de la robótica en medicina de cara a la percepción de los pacientes. "En la gestión de las tecnologías de la salud, como en todos los otros aspectos de la vida, las externalidades —los efectos no intencionados de una decisión sobre otros aspectos vinculados con esta decisión— importan. Por ello, trabajar la confianza en la RAS por parte de los ciudadanos es totalmente coherente con la idea del paciente empoderado a través de la e-health".

De hecho, los resultados indican que no crear un marco de seguridad y confianza para con la ciudadanía podría frenar la implantación de futuros desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, en el caso de los conocidos como robots sociales destinados al cuidado de la salud de las personas, la opinión del paciente es imprescindible para su implementación y proliferación.

"Es cierto que la opinión de los profesionales en relación con la utilidad de la RAS es primordial de cara al diseño de estrategias y políticas para su implantación. Pero, al mismo tiempo, no es menos cierto que avanzar en estas políticas en un contexto de confianza o desconfianza por parte de la ciudadanía no es lo mismo", concluye Torrent Sellens, quien recuerda que la conexión entre la robótica y otras muchas tecnologías digitales aplicadas en salud "no ha hecho más que empezar, de manera que sus combinaciones para la práctica asistencial tienen infinidad de aplicaciones".

Este estudio favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, de salud y bienestar, y 9, sobre industria, innovación e infraestructura.

El grupo de investigación i2TIC está vinculado al eHealth Center de la UOC, un centro académico abierto al mundo que quiere capacitar y empoderar al ciudadano y a los profesionales mediante las tecnologías para que lideren el cambio de paradigma en salud.

Referencia

Torrent Sellens, J.; Jiménez-Zarco, A. I.; Saigí-Rubió, F. "Do People Trust in Robot-Assisted Surgery? Evidence from Europe". International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18, 12519. https://doi.org/10.3390/ijerph182312519

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 52 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.