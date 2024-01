Polítiques de salut per impulsar la confiança de la ciutadania

Davant els dubtes i la desconfiança que té la ciutadania europea, els autors assenyalen que és fonamental establir una estratègia de robòtica que estigui alineada amb els objectius del sector i els seus grups d'interès. "Sense una estratègia alineada amb el pacient, és probable que qualsevol iniciativa de robotització quedi en les etapes pilot", apunta Torrent Sellens. Amb això, si se saben les raons per les quals les persones confien o desconfien dels robots en l'àmbit sanitari, es poden desenvolupar polítiques sanitàries més efectives.

D'aquesta manera, els resultats d'aquesta mena de recerques són molt útils, ja que permeten implementar i dissenyar unes estratègies polítiques públiques en salut amb criteris objectius. En concret, aquest treball mostra diferents mesures dedicades a impulsar la confiança de la robòtica en medicina de cara a la percepció dels pacients. "En la gestió de les tecnologies de la salut, com en tots els altres aspectes de la vida, les externalitats —els efectes no intencionats d'una decisió sobre altres aspectes vinculats amb aquesta decisió— importen. Per això, treballar la confiança en la RAS per part dels ciutadans és totalment coherent amb la idea del pacient apoderat a través de l'e-health."

De fet, els resultats indiquen que no crear un marc de seguretat i confiança envers la ciutadania podria frenar la implantació de futurs desenvolupaments tecnològics. Per exemple, en el cas dels coneguts com a robots socials destinats a la cura de la salut de les persones, l'opinió del pacient és imprescindible per a la seva implementació i proliferació.

"És cert que l'opinió dels professionals en relació amb la utilitat de la RAS és primordial de cara al disseny d'estratègies i polítiques per a la seva implantació. Però, al mateix temps, no és menys cert que avançar en aquestes polítiques en un context de confiança o desconfiança per part de la ciutadania no és igual", conclou Torrent Sellens, qui recorda que la connexió entre la robòtica i moltes altres tecnologies digitals aplicades en salut "no ha fet més que començar, de manera que les seves combinacions per a la pràctica assistencial tenen infinitat d'aplicacions".

Aquest estudi afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, de salut i benestar, i 9, sobre indústria, innovació i infraestructura.

El grup de recerca i2TIC també està vinculat a l'eHealth Center de la UOC, un centre acadèmic obert al món que vol capacitar i empoderar el ciutadà i els professionals mitjançant les tecnologies perquè liderin el canvi de paradigma en salut.

