Vídeos con manos y sin la cara del profesor



El estudio también ha servido para discernir cuál es la tipología de vídeos preferida por los estudiantes, que vieron diferentes formatos. Se trataba de vídeos con una duración de entre dos y quince minutos creados o bien con aplicaciones que capturan lo que se escribe en una tableta digital o bien mostrando las manos del profesor mientras escribe y explica la lección. "Los resultados dejan claro que los estudiantes no necesitan ver el rostro del profesor, pero sí que prefieren que aparezcan elementos humanos en los vídeos y, en particular, las manos, porque proporcionan información no verbal y ayudan a dirigir la atención hacia lo importante", explica Víctor García.

Para el nuevo doctor, el hecho de que sea "efectivo e incluso recomendable" que solo aparezcan las manos "quita mucha presión a los profesores, que no tienen por qué convertirse en actores profesionales ni saber cómo actuar delante de una cámara". Estas preferencias también muestran que no es necesario hacer un producto complicado y costoso para transmitir y captar la atención del estudiantado. "La sencillez puede ser muy efectiva y puede ayudar tanto a los estudiantes como al profesor. Por un lado, una pizarra en la que solo se vean las manos del profesor ayuda a los estudiantes a focalizarse en el contenido y disminuye su carga cognitiva. Por otro lado, es un formato fácil de crear, ya que solo se necesita una cámara de vídeo normal, incluso la de un móvil, y una pizarra pequeña", argumenta Víctor García.

Aumento del rendimiento académico



Aunque no fue el objetivo de la tesis, el estudio también recogió datos sobre el rendimiento en asignaturas de física antes y después de introducirse los vídeos. "Los resultados indicaron que se produjo un aumento promedio del 20 % del rendimiento del estudiantado en los cursos en los que estuvieron disponibles los vídeos con respecto a los cursos en los que no se disponía de este recurso. Sin embargo, no se vio un descenso significativo en el abandono de la asignatura, apenas un 1 % menos", subraya Víctor García.

Incorporar técnicas cualitativas en la investigación



Esta tesis también pone de manifiesto la importancia de utilizar técnicas cualitativas, como las entrevistas síncronas con el estudiantado, para poder analizar aspectos relacionados con la docencia y detectar potenciales mejoras. "Normalmente, se envían cuestionarios a final de semestre, que son útiles, pero que no dan el detalle ni la profundidad que puede obtenerse en una entrevista semiestructurada. Creo que, si las instituciones educativas hicieran entrevistas a algunos estudiantes elegidos aleatoriamente como complemento a los cuestionarios que ya hacen, podrían entender mejor su experiencia docente e identificar buenas prácticas y puntos de mejora", concluye Jordi Conesa.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 4, educación de calidad.

Tesis relacionada

García Hernández, V. J. [Víctor Jesús]. (2021) Percepción y uso de los vídeos educativos en asignaturas de física en ingeniería en entornos presenciales y virtuales [Tesis doctoral]. Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación. Universitat Oberta de Catalunya (directores: Antoni Pérez-Navarro y Jordi Conesa). http://hdl.handle.net/10609/139726

UOC R&I

La investigación e innovación (RI) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo xxi, mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital. Los más de 500 investigadores e investigadoras y los 51 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La Universidad impulsa también la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC) y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.