Vídeos amb mans i sense la cara del professor



L'estudi també ha servit per destriar quina és la tipologia de vídeos preferida pels estudiants, que van veure diferents formats. Es tractava de vídeos amb una durada d'entre dos i quinze minuts creats o bé amb aplicacions que capturen el que s'escriu en una tauleta digital o bé mostrant les mans del professor mentre escriu i explica la lliçó. "Els resultats deixen clar que els estudiants no necessiten veure el rostre del professor, però sí que prefereixen que apareguin elements humans als vídeos i, en particular, les mans, perquè proporcionen informació no verbal i ajuden a dirigir l'atenció cap al que és important", explica Víctor García.

Per al nou doctor, el fet que sigui "efectiu i fins i tot recomanable" que només apareguin les mans "treu molta pressió als professors, que no tenen per què convertir-se en actors professionals ni saber com han d'actuar davant d'una càmera". Aquestes preferències també mostren que no cal fer un producte complicat i costós per transmetre i captar l'atenció de l'estudiantat. "La senzillesa pot ser molt efectiva i pot ajudar tant els estudiants com el professor. D'una banda, una pissarra en la qual només es vegin les mans del professor ajuda els estudiants a focalitzar-se en el contingut i en disminueix la càrrega cognitiva. D'altra banda, és un format fàcil de crear, ja que només cal una càmera de vídeo normal, fins i tot la d'un mòbil, i una pissarra petita", argumenta Víctor García.

Augment del rendiment acadèmic



Tot i que no va ser l'objectiu de la tesi, l'estudi també va recollir dades sobre el rendiment en assignatures de física abans i després d'introduir-se els vídeos. "Els resultats van indicar que es va produir un augment mitjà del 20 % del rendiment de l'estudiantat en els cursos en què els vídeos estaven disponibles respecte als cursos en els quals no es disposava d'aquest recurs. No obstant això, no es va veure un descens significatiu en l'abandonament de l'assignatura, tot just un 1 % menys", subratlla Víctor García.

Incorporar tècniques qualitatives en la recerca



Aquesta tesi també posa de manifest la importància d'utilitzar tècniques qualitatives, com les entrevistes síncrones amb l'estudiantat, per poder analitzar aspectes relacionats amb la docència i detectar potencials millores. "Normalment, s'envien qüestionaris a final de semestre, que són útils, però que no donen el detall ni la profunditat que es pot obtenir en una entrevista semiestructurada. Crec que, si les institucions educatives fessin entrevistes a alguns estudiants triats aleatòriament com a complement als qüestionaris que ja fan, en podrien entendre millor l'experiència docent i identificar bones pràctiques i punts de millora", conclou Jordi Conesa.

Tesi relacionada

García Hernández, V. J. [Víctor Jesús]. (2021) Percepción y uso de los vídeos educativos en asignaturas de física en ingeniería en entornos presenciales y virtuales [Tesi doctoral]. Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Universitat Oberta de Catalunya (directors: Antoni Pérez-Navarro i Jordi Conesa). http://hdl.handle.net/10609/139726

UOC R&I

