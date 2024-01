La falta de incentivos frena el aprendizaje

Una observación preocupante de la tesis de Gómez es que incluso los profesionales que están convencidos de la importancia de las TIC y las usan en su trabajo no utilizan la red para el aprendizaje o la mejora de las competencias profesionales. "Faltan incentivos para el aprendizaje no formal y falta cultura de trabajo y aprendizaje colaborativo en red, tanto en el ámbito individual como en el organizativo", explica la investigadora. Los planes de formación médica continuada no reconocen estas metodologías formativas ni son incorporados a los sistemas de carrera profesional. Y es que, como ha demostrado Gómez, para los profesionales españoles es más importante la acreditación de la formación que la adquisición de aprendizaje en sí mismo o la actualización de competencias.

En consecuencia, "es necesario adoptar estas metodologías formativas y reconocer formalmente los aprendizajes de este tipo", asegura la investigadora. El reto es orientar a los profesionales en el uso de internet como herramienta de aprendizaje y utilizar un nuevo modelo basado en la colaboración, es decir, no usar internet meramente como la plataforma donde se practica el mismo modelo de aprendizaje antiguo, sino incorporar nuevos formatos y contenidos.

Beneficios sociales y psicológicos del aprendizaje colaborativo virtual

En su investigación, Corpus Gómez pone de manifiesto que las comunidades virtuales de aprendizaje aportan beneficios sociales y psicológicos, además de los puramente técnicos y académicos. "El aprendizaje y el conocimiento compartido se ven favorecidos por esta dimensión social. Estas variables relacionales son las que producen más satisfacción entre los usuarios", asegura. Por lo tanto, además de tener efectos positivos en la gestión del conocimiento, este modelo "también influirá positivamente en otros ámbitos laborales: esfera social, trabajo en equipo, comunicación, cohesión organizativa y desarrollo de competencias profesionales transversales".

En definitiva, esta investigación de la UOC pone de manifiesto que la formación continuada que reciben actualmente los profesionales sanitarios no se adecua a las necesidades reales que exige la realidad tecnológica del siglo xxi. El aprendizaje en comunidades virtuales es una alternativa válida a los métodos tradicionales de formación continuada para los profesionales sanitarios, y es clave para el desarrollo profesional. El Sistema Nacional de Salud no incentiva suficientemente el uso de estas herramientas como elemento formal de aprendizaje, puesto que no tienen reconocimiento ni acreditación y no se incorporan en los planes de formación continuada de las organizaciones ni son reconocidas en los sistemas de carrera profesional. Es imperativo reorientar el modelo de formación médica continuada de los profesionales.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible ( ODS ) 4, educación de calidad ; 3, salud y bienestar , y 5, igualdad de género.

Documento de referencia:

Tesis de María Corpus Gómez Calderón, UOC. 9-2021: Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje en el ámbito de los profesionales sanitarios: oportunidades para la formación médica continuada en línea y el desarrollo profesional .

