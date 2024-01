La manca d'incentius frena l'aprenentatge

Una observació preocupant de la tesi de Gómez és que fins i tot els professionals que estan convençuts de la importància de les TIC i les utilitzen en la seva feina no fan ús de la xarxa per a l'aprenentatge o la millora de les competències professionals. "Falten incentius per a l'aprenentatge no formal i manca cultura de treball i aprenentatge col·laboratiu en xarxa, tant en l'àmbit individual com en l'organitzatiu", explica la investigadora. Els plans de formació mèdica continuada no reconeixen aquestes metodologies formatives ni són incorporats als sistemes de carrera professional. I és que, com ha demostrat Gómez, per als professionals espanyols és més important l'acreditació de la formació que no pas l'adquisició d'aprenentatge en si mateix o l'actualització de competències.

Així, doncs, "cal adoptar aquestes metodologies formatives i reconèixer formalment els aprenentatges d'aquest tipus", assegura la investigadora. El repte és orientar els professionals en l'ús d'internet com a eina d'aprenentatge i utilitzar un nou model basat en la col·laboració, és a dir, no fer ús d'internet merament com la plataforma on es practica el mateix model d'aprenentatge antic, sinó incorporar-hi nous formats i continguts.

Beneficis socials i psicològics de l'aprenentatge col·laboratiu virtual

En la seva recerca, Corpus Gómez posa de manifest que les comunitats virtuals d'aprenentatge aporten beneficis socials i psicològics, a més dels purament tècnics i acadèmics. "L'aprenentatge i el coneixement compartit es veuen afavorits per aquesta dimensió social. Aquestes variables relacionals són les que produeixen més satisfacció entre els usuaris", assegura. Així doncs, a més de tenir efectes positius en la gestió del coneixement, aquest model "també influirà positivament en altres àmbits laborals: esfera social, treball en equip, comunicació, cohesió organitzativa i desenvolupament de competències professionals transversals".

En definitiva, aquesta recerca de la UOC posa de manifest que la formació contínua que reben actualment els professionals sanitaris no s'adequa a les necessitats reals que exigeix la realitat tecnològica del segle xxi. L'aprenentatge en comunitats virtuals és una alternativa vàlida als mètodes tradicionals de formació continuada per als professionals sanitaris, i és clau per al desenvolupament professional. El Sistema Nacional de Salut no incentiva prou l'ús d'aquestes eines com a element formal d'aprenentatge, ja que no tenen reconeixement ni acreditació i no s'incorporen als plans de formació continuada de les organitzacions ni són reconegudes als sistemes de carrera professional. És imperatiu reorientar el model de formació mèdica continuada dels professionals.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible ( ODS ) 4, educació de qualitat ; 3, salut i benestar , i 5, igualtat de gènere.

Document de referència:

Tesi de María Corpus Gómez Calderón, UOC. 9-2021: Las Comunidades Virtuales de Aprendizaje en el ámbito de los profesionales sanitarios: oportunidades para la formación médica continuada en línea y el desarrollo profesional .

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.