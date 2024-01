Una herramienta para enfrentarse a los retos comunes

Las barreras al intercambio de datos e información de salud en Europa se han puesto de manifiesto, especialmente, con la pandemia de la COVID-19. "En el día a día no son tan patentes los problemas que ocasiona la falta de interoperabilidad en el ámbito europeo para los ciudadanos, pero en el momento en el que hay un reto que sobrepasa a un país o una región en concreto, como ha sido el coronavirus, la necesidad de la interoperabilidad emerge".

Además, este reto va más allá de la salud de los ciudadanos y afecta al mercado común europeo. "Si un proveedor de un país quiere entrar en el mercado de otro país de la UE, tiene que adaptar su producto a diferentes sistemas, lo que hace que no sea un mercado homogéneo", explica el profesor.

Avances en el marco legal

A pesar de estas limitaciones, el informe también destaca que los marcos legales y los entornos institucionales se encuentran avanzados en la mayoría de los países analizados. "El 80 % ya ha aprobado legislación nacional sobre EHR, 26 países ya proporcionan a sus ciudadanos acceso por ley a los datos de EHR y en 20 se ha incluido en la legislación que el acceso de los ciudadanos debe ser posible independientemente de la tecnología", explica el informe.

De hecho, 18 países ya tienen una ley que permite compartir los datos de EHR a través de las fronteras nacionales, pero solo la República Checa, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovaquia pueden enviar o recibir resúmenes sobre el historial de los pacientes a otros países.

Dinamarca, Estonia y Finlandia encabezan el uso de EHR

En cuanto al uso de la historia clínica electrónica, los países que tienen los niveles más altos son Dinamarca, Estonia y Finlandia, mientras que el servicio más común es la visualización de los resultados de las pruebas, seguido de los servicios de receta en línea y cita previa. Algunas regiones en España están ya a este nivel.

Respecto a la accesibilidad de la información clínica, la mayoría de los países especifican condiciones para la alteración y el archivo de los datos de salud electrónica, pero solo alrededor de un tercio permite a los ciudadanos corregir los datos introducidos en su EHR.

Impacto limitado de la eHealth Network

La investigación se ha realizado a partir de una encuesta diseñada por el equipo investigador que se envió a 58 expertos independientes y miembros de la eHealth Network, una red voluntaria impulsada por la Comisión Europea y los estados miembros, cuyo objetivo es elaborar directrices para potenciar el acceso, la calidad y la sostenibilidad en los sistemas y servicios de salud transfronterizos de la UE.

El informe señala que esta red europea ha tenido "un impacto limitado" en la superación de las barreras de acceso a los datos de salud y apunta al carácter "no vinculante" de sus directrices como una de las causas principales de que estas recomendaciones hayan tenido "poco impacto en los estados miembros".

En este sentido, Lupiáñez destaca que "el problema con la implantación de los sistemas de EHR y su interoperabilidad no es solo tecnológico, sino también político", y añade que "hay que ver las historias clínicas electrónicas y la salud digital como una oportunidad no solo para los sistemas de salud. Es un sector intensivo en I+D que puede generar empleo y que podría situar a Europa en un papel relevante frente a los Estados Unidos y China", concluye.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 4 (salud y bienestar) y 9 (industria, innovación e infraestructura).

Uno de los centros académicos de la UOC, el eHealth Center, promueve la investigación en salud digital y actividades de discusión científica en este ámbito.

Thiel, R., Lupiáñez-Villanueva, F., Deimel, L.; Gunderson, L.; Sokolyanskaya, A. (2021). eHealth, Interoperability of Health Data and Artificial Intelligence for Health and Care in the EU. SMART 2019/0056. European Commission. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/interoperability-electronic-health-records-eu

