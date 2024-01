Una eina per fer front als reptes comuns

Les barreres a l'intercanvi de dades i informació de salut a Europa s'han posat de manifest, especialment, amb la pandèmia de la COVID-19. "En el dia a dia no són tan patents els problemes que ocasiona la falta d'interoperabilitat en l'àmbit europeu per als ciutadans, però en el moment en què hi ha un repte que sobrepassa un país o una regió en concret, com ha estat el coronavirus, la necessitat de la interoperabilitat emergeix".

A més, aquest repte va més enllà de la salut dels ciutadans i afecta el mercat comú europeu. "Si un proveïdor d'un país vol entrar en el mercat d'un altre país de la UE, ha d'adaptar el seu producte a diferents sistemes, la qual cosa fa que no sigui un mercat homogeni", explica el professor.

Avenços en el marc legal

Malgrat aquestes limitacions, l'informe també destaca que els marcs legals i els entorns institucionals estan avançats en la majoria dels països analitzats. "El 80 % ja ha aprovat legislació nacional sobre EHR, 26 països ja proporcionen als seus ciutadans accés per llei a les dades d'EHR i en 20 s'ha inclòs en la legislació que l'accés dels ciutadans ha de ser possible independentment de la tecnologia", explica l'informe.

De fet, 18 països ja tenen una llei que permet compartir les dades d'EHR a través de les fronteres nacionals, però només la República Txeca, Lituània, Letònia, Polònia i Eslovàquia poden enviar o rebre resums sobre l'historial dels pacients a altres països.

Dinamarca, Estònia i Finlàndia encapçalen l'ús d'EHR

Quant a l'ús de la història clínica electrònica, els països que tenen els nivells més alts són Dinamarca, Estònia i Finlàndia, mentre que el servei més comú és la visualització dels resultats de les proves, seguit dels serveis de recepta en línia i cita prèvia. Algunes regions a Espanya estan ja a aquest nivell.

Respecte a l'accessibilitat de la informació clínica, la majoria dels països especifiquen condicions per a l'alteració i l'arxivament de les dades de salut electrònica, però només al voltant d'un terç permet als ciutadans corregir les dades introduïdes en la seva EHR.

Impacte limitat de l'eHealth Network

La recerca s'ha fet a partir d'una enquesta dissenyada per l'equip investigador que es va enviar a 58 experts independents i membres de l'eHealth Network, una xarxa voluntària impulsada per la Comissió Europea i els estats membres, l'objectiu de la qual és elaborar directrius per potenciar l'accés, la qualitat i la sostenibilitat en els sistemes i els serveis de salut transfronterers de la UE.

L'informe assenyala que aquesta xarxa europea ha tingut "un impacte limitat" en la superació de les barreres d'accés a les dades de salut i apunta al caràcter "no vinculant" de les seves directrius com una de les causes principals que aquestes recomanacions hagin tingut "poc impacte en els estats membres".

En aquest sentit, Lupiáñez destaca que "el problema amb la implantació dels sistemes d'EHR i la seva interoperabilitat no és només tecnològic, sinó també polític", i afegeix que "cal veure les històries clíniques electròniques i la salut digital com una oportunitat no sols per als sistemes de salut. És un sector intensiu en R+D que pot generar ocupació i que podria situar Europa en un paper rellevant enfront dels Estats Units i la Xina", conclou.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4 (salut i benestar) i 9 (indústria, innovació i infraestructura).

Un dels centres acadèmics de la UOC, l’eHealth Center, promou la recerca en salut digital i activitats de discussió científica en aquest àmbit.

Referència de l'informe

Thiel, R.; Lupiáñez-Villanueva, F.; Deimel, L.; Gunderson, L.; Sokolyanskaya, A. (2021). eHealth, Interoperability of Health Data and Artificial Intelligence for Health and Care in the EU. SMART 2019/0056. European Commission. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/interoperability-electronic-health-records-eu

