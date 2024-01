Josep M. Duart, nuevo presidente de la red europea de educación digital EDEN

El catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, Josep M. Duart, ha sido nombrado presidente de EDEN (EDEN Digital Learning Europe). Este nombramiento se enmarca dentro de la estrategia de posicionamiento internacional de la UOC como pionera y experta en e-learning y transformación digital del sector educativo.

Josep Maria Duart es doctor en Pedagogía (1998) por la Universidad Ramon Llull, máster en Business Administration (MBA) (2002) por ESADE Business School y catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

Es investigador experto en el ámbito de la organización educativa y del e-learning, y director y colaborador de proyectos de investigación centrados en políticas educativas y liderazgo de educación superior y uso de las TIC. Ha sido director y miembro de proyectos de investigación relacionados con el uso educativo de las TIC. Ha publicado varios libros, entre los que destacan La organización ética de la escuela y la transmisión de valores (1999), Aprender en la virtualidad (2000), La universidad en red (2008) y Uso transformador de tecnologías digitales en educación superior (2020). Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas internacionales de impacto. También fue fundador de la Cátedra UNESCO de E-learning de la UOC, de la que fue director en el periodo 2002-2009.

Es codirector y fundador del International Journal of Educational Technology in Higher Education, revista científica arbitrada en el ámbito del e-learning, Q1 en JCR y en Scopus. Es presidente de EDEN y de la University of the Future Network, red internacional de investigadores sobre el futuro de la educación superior. Además, es coordinador de RedUNETE, red de universidades colombianas para el uso de la tecnología en educación.

Ha sido profesor invitado en distintas universidades de América Latina (Universidad de Guadalajara, Universidad Veracruzana y Universidad Nacional Autónoma, en México; Universidad de los Andes y Universidad de Antioquia, en Colombia, y Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, entre otras), así como en la Universidad de Nueva Inglaterra (Australia).