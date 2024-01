Josep M. Duart, nou president de la xarxa europea d'educació digital EDEN

El catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, Josep M. Duart, ha estat nomenat president d'EDEN (EDEN Digital Learning Europe). Aquest nomenament s'emmarca dins l’estratègia de posicionament internacional de la UOC com a pionera i experta en e-learning i transformació digital del sector educatiu.

Josep Maria Duart és doctor en Pedagogia (1998) per la Universitat Ramon Llull, màster en Business Administration (MBA) (2002) per ESADE Business School i catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

És investigador expert en l'àmbit de l'organització educativa i de l'e-learning, i director i col·laborador de projectes de recerca centrats en polítiques educatives i lideratge d'educació superior i ús de les TIC. Ha estat director i membre de projectes de recerca relacionats amb l'ús educatiu de les TIC. Ha publicat diversos llibres, entre els quals destaquen La organización ética de la escuela y la transmisión de valores (1999), Aprender en la virtualidad (2000), La universidad en red (2008) i Uso transformador de tecnologías digitales en educación superior (2020). Ha publicat nombrosos articles científics en revistes internacionals d'impacte. També va ser fundador de la Càtedra UNESCO d'E-learning de la UOC, i en va ser director en el període 2002-2009.

És codirector i fundador de l'International Journal of Educational Technology in Higher Education, revista científica arbitrada en l'àmbit de l'e-learning, Q1 a JCR i a Scopus. És president d'EDEN i de la University of the Future Network, xarxa internacional d'investigadors sobre el futur de l'educació superior. A més, és coordinador de RedUNETE, xarxa d'universitats colombianes per a l'ús de la tecnologia en educació.

Ha estat professor convidat en diferents universitats de l'Amèrica Llatina (Universitat de Guadalajara, Universitat Veracruzana i Universitat Nacional Autònoma, a Mèxic; Universitat dels Andes i Universitat d'Antioquia, a Colòmbia, i Universitat Tècnica Particular de Loja, a l'Equador, entre altres), i també a la Universitat de Nova Anglaterra (Austràlia).