Una de las novedades de esta investigación es que, para estudiar los factores que favorecen el emprendimiento, se tuvieron en cuenta tanto los aspectos subjetivos (percepción personal de la capacidad emprendedora) como los objetivos (conocimientos financieros, habilidades numéricas y capacidad de evaluación de los riesgos). El resultado es que descubrieron que había tres grupos distintos de emprendedores, cada uno con sus propias características, que se diferenciaban por sus habilidades y por lo que les motivaba a emprender.

Los individuos que tenían mayores habilidades financieras y una buena autoconfianza solían tener motivaciones más sociales que los que tenían peores conocimientos objetivos. Quienes tenían una buena percepción de sus habilidades pero no puntuaban bien en sus conocimientos financieros y numéricos encontraban más motivación en la identificación de las oportunidades en el mercado. Finalmente, los que tenían niveles bajos de habilidades subjetivas y de conocimiento creaban negocios, sobre todo, por encontrarse en un contexto donde había modelos de referencia, como familiares o amigos.

Al contrario de lo que postulaban las teorías tradicionales, los emprendedores no solo se mueven por cuestiones económicas, sino que sus motivaciones son muy variadas e incluyen aspectos como la falta de oportunidades laborales, la insatisfacción con el trabajo actual, la búsqueda de independencia o el deseo de cubrir alguna necesidad social.

