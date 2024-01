Diversos tipus de motivacions

Una de les novetats d'aquesta recerca és que, per estudiar els factors que afavoreixen l'emprenedoria, es van tenir en compte tant els aspectes subjectius (percepció personal de la capacitat emprenedora) com els objectius (coneixements financers, habilitats numèriques i capacitat d'avaluació dels riscos). El resultat és que van descobrir que hi havia tres grups diferents d'emprenedors, cadascun amb les seves pròpies característiques, que es diferenciaven per les habilitats que tenien i pels factors que els motivaven a emprendre.

Els individus que tenien més habilitats financeres i una bona autoconfiança solien tenir motivacions més socials que els que tenien menys coneixements objectius. Els que tenien una bona percepció de les seves habilitats però no puntuaven bé en els seus coneixements financers i numèrics trobaven més motivació en la identificació de les oportunitats en el mercat. Finalment, els que tenien nivells baixos d'habilitats subjectives i de coneixement creaven negocis, sobretot, perquè es trobaven en un context on hi havia models de referència, com ara familiars o amics.

Al contrari del que postulaven les teories tradicionals, els emprenedors no solament es mouen per qüestions econòmiques, sinó que les seves motivacions són molt variades i inclouen aspectes com la manca d'oportunitats laborals, la insatisfacció amb la feina actual, la cerca d'independència o el desig de cobrir alguna necessitat social.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat , i 8, treball digne i creixement econòmic .

Article relacionat

Ruiz-Dotras, E, Lladós-Masllorens, J. Entrepreneurial Self-efficacy and Financial and Calculation Skills Can Shape Different Profiles of Venture Intentions. The Journal of Entrepreneurship. 2022;31(1):153-183. DOI: 10.1177/09713557211069319

