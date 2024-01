Transformar la Universidad: expertos de todo el mundo identifican los retos y oportunidades del sistema universitario

Albert Sangrà, catedrático de Educación y director de la Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología para el Cambio Social (UOC), y Josep Gallifa, catedrático de Psicología y Educación ( Universidad Ramon Llull ), presentan Transformar la Universidad (Editorial UOC). Este libro, nacido en pandemia, ofrece una mirada global sobre la universidad e identifica los retos y tensiones que afronta en los procesos de cambio que vive, a partir de las conversaciones con once expertos internacionales. Ambos académicos buscan poner sobre la mesa el debate y la reflexión existentes, desde diferentes perspectivas.

Transformar la Universidad se presentará el 31 de mayo, a las 19 h, en la sede del Círculo de Economía, en Barcelona. Al acto acudirá la consejera de Investigación y Universidades, Gemma Geis; el presidente de la Fundación Círculo de Economía, Pedro Fontana, y el rector de la UOC, Josep A. Planell.

Sangrà, que también es miembro del grupo de investigación Edul@b, y Gallifa han coincidido como profesores universitarios y como educadores en entornos de educación no formal desde jóvenes. Esta colaboración nace con el objetivo de "recoger una mirada global sobre el mundo universitario. Todo el mundo piensa que cuando habla de universidad los otros piensan lo mismo que él, y no es así. Queremos ofrecer una buena representación de lo que puede ser la transformación de la universidad y de qué universidades hablamos. En estos momentos, el debate existente está centrado en aspectos muy concretos y no aporta nada, porque es un ´diálogo de besugos`", explica Albert Sangrà. Para romper con esto de raíz, los dos académicos entrevistaron a "once expertos de todo el mundo que pertenecen a realidades y sistemas universitarios variados, con diferentes formaciones y orientaciones. Eso sí, todos ellos han hecho aportaciones al debate sobre lo que es la universidad y su transformación, la mayoría con larga experiencia en la asunción de responsabilidades en este mundo como rectores o trabajando en aspectos de liderazgo universitario", explica Gallifa.

A partir de las contribuciones de estos expertos, el estudio, que está lejos de ser un análisis estadístico, identifica los retos y oportunidades que los sistemas universitarios tienen por delante, así como las motivaciones que llevan a las universidades a transformarse. Según Gallifa, "la transformación se entiende de cuatro grandes formas: en primer lugar, la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje; en segundo lugar, la transformación a partir del conocimiento; en tercer lugar, la de los valores y la organización, y, por último, la transformación que tiene que ver con la formación integral de la persona". La universidad contribuye al desarrollo de cada persona, pero también de la sociedad como colectivo. Hay diferentes modelos de universidad, y unos incentivan mejor que otros estas transformaciones necesarias, como ponen de manifiesto.