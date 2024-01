Transformar la Universitat: experts de tot el món identifiquen els reptes i oportunitats del sistema universitari

Albert Sangrà, catedràtic d'Educació i director de la Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social (UOC), i Josep Gallifa, catedràtic de Psicologia i Educació (Universitat Ramon Llull), presenten Transformar la Universitat (Editorial UOC). Aquest llibre, nascut en pandèmia, ofereix una mirada global cap a la universitat i identifica els reptes i les tensions que afronta en els processos de canvi que viu, a partir de les converses amb onze experts internacionals. Els dos acadèmics busquen posar sobre la taula el debat i la reflexió existents, des de diferents perspectives.

Transformar la Universitat es presentarà el 31 de maig, a les 19 h , a la seu del Cercle d'Economia, a Barcelona. A l'acte acudirà la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis; el president de la Fundació Cercle d'Economia, Pedro Fontana, i el rector de la UOC, Josep A. Planell.

Sangrà, que també és membre del grup de recerca Edul@b, i Gallifa han coincidit com a professors universitaris i com a educadors en entorns d'educació no formal des de joves. Aquesta col·laboració neix amb l'objectiu de "recollir una mirada global sobre el món universitari. Tothom es pensa que quan parla d'universitat els altres pensen el mateix que ell, i no és així. Volem oferir una bona representació del que pot ser la transformació de la universitat i de quina o quines universitats parlem. En aquests moments, el debat existent està centrat en aspectes molt concrets i no aporta res, perquè és un `diàleg de sords`", explica Albert Sangrà. Per trencar això de soca-rel, els dos acadèmics van entrevistar "onze experts de tot el món que pertanyen a realitats i sistemes universitaris variats, amb diferents formacions i orientacions. Això sí, tots ells han fet aportacions al debat sobre el que és la universitat i la seva transformació, la majoria amb llarga experiència en l'assumpció de responsabilitats en aquest món com a rectors o treballant en aspectes de lideratge universitari", explica Gallifa.

A partir de les contribucions d'aquests experts, l'estudi, que fuig de ser una anàlisi estadística, identifica els reptes i les oportunitats que els sistemes universitaris encara tenen, així com les motivacions que porten les universitats a transformar-se. Segons Gallifa, "la transformació s'entén de quatre grans maneres: en primer lloc, la transformació dels processos d'ensenyament-aprenentatge; en segon lloc, la transformació a partir del coneixement; en tercer lloc, la dels valors i l'organització, i, finalment, la transformació que té a veure amb la formació integral de la persona". La universitat contribueix al desenvolupament de cada persona, però també de la societat com a col·lectiu. Hi ha diferents models d'universitat, i uns incentiven més que altres aquestes transformacions necessàries, com posen de manifest.