Información centralizada y accesible

En el informe que acaban de presentar, los expertos parten de un mapa global de la experiencia de los pacientes y también de los profesionales del sistema sanitario, así como de sus necesidades en cada fase, desde el diagnóstico, la administración del tratamiento, la aparición de brotes y la gestión de la enfermedad, hasta la fase final, cuando la enfermedad está muy avanzada, y el final de la vida.

"Hay que tener en cuenta todas estas fases a la hora de proponer las soluciones de digitalización", considera Oriol Solà-Morales, presidente de la Fundació HiTT. "Por ejemplo, centralizando la información y que esta esté estructurada y sea accesible para los sanitarios y los usuarios", añade.

Y es que el acceso a la información es uno de los ejes vertebradores de la propuesta realizada por la UOC y la Fundació HiTT. El documento que tiene que servir de guía resalta que hay que unificarla y que lo ideal es que sea accesible a través de una ventana única. "A fecha de hoy, el sistema todavía no está bastante integrado para facilitar que los datos se compartan entre todos los actores implicados en el manejo de la esclerosis múltiple o de cualquier otra patología", lamenta Carrion.

A pesar de que desde hace unos años hay algunas iniciativas para intentar dar soluciones al sector sanitario, muchas no acaban de ajustarse a las necesidades de los pacientes y del servicio asistencial. "No hay un mercado para el sector digital: hay iniciativas desorganizadas, pero no se han establecido bien cuáles son las necesidades de unos y otros", afirma Solà-Morales. "Por eso, hace falta que desde el sector de servicios sanitarios se empiece a decir qué necesidades hay para poder generar plataformas que sean plenamente funcionales", añade.