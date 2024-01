L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune degenerativa crònica del sistema nerviós central. A Espanya, cada any se'n diagnostiquen uns 1.800 casos nous, la majoria en persones de menys de quaranta anys, i constitueix la segona causa de discapacitat entre el jovent, després dels accidents de trànsit. El diagnòstic de la malaltia sol arribar en una etapa en què la persona engega projectes vitals importants, i li genera molta angoixa i incertesa de cara al futur. Per això, la informació que rep és crucial, com també ho és l'accés als diferents especialistes i als tractaments. Per al sistema assistencial que ha d'atendre aquests malalts, l'esclerosi múltiple també suposa un repte, atès que és crònica, té un elevat impacte econòmic i comporta una multitud de necessitats socials, sanitàries i psicològiques que són transversals.

Millorar l'atenció a aquests pacients al llarg de la malaltia no solament depèn de la part clínica, sinó també de l'assistència que reben. En aquest sentit, un equip multidisciplinari de professionals, format per especialistes en infermeria, neurologia, psicologia o sistema de salut, juntament amb associacions de pacients, van participar en un grup de treball de cocreació organitzat a finals de 2021 per la Fundació HiTT (Health Innovation Technology Transfer) i l'eHealth Center de la UOC per tal d'identificar precisament quines eren les principals necessitats, tant per als malalts com per al sistema sanitari, i de quina manera la transformació digital del sistema sanitari podria contribuir a resoldre-les.

Ara, a partir d'aquesta aproximació conjunta, presenten un document en què recullen un seguit de propostes per tal de portar a terme aquesta transformació digital i que han de servir de guia per aportar solucions en cada fase del procés.

"L'objectiu és, a través d'aquesta transformació digital, millorar molt l'atenció al malalt i la seva qualitat de vida, a més d'empoderar-lo i augmentar l'eficiència i l'eficàcia del sistema sanitari", considera Carme Carrion , coordinadora científica de l'eHealth Center de la UOC.

La idea és que "la persona vagi al metge quan ho necessita i no quan toca; per això, cal un monitoratge constant i estret de les variables que identifiquen el seu procés de salut a fi que, quan s'encengui una alerta, el professional hi intervingui", afegeix.