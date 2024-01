Las diferencias entre hombres y mujeres tienen un impacto significativo en la salud, tanto desde un punto de vista biológico como bajo una perspectiva de género. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud de mujeres y niñas es motivo de especial preocupación porque en casi todas las sociedades tienen que hacer frente a discriminaciones y barreras socioculturales, como la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, la experiencia de la violencia física, sexual y emocional o un enfoque de salud centrado solamente en el rol reproductivo de las mujeres.

Pero ¿cómo afectan los sesgos de género al diseño, las recomendaciones y la implementación de políticas y educación sanitarias? ¿Qué retos plantean estos y otros sesgos para el acceso a los servicios de salud? ¿Puede la salud digital o e-health ayudar a superar estos retos o lo hace más difícil? Estas fueron algunas de las cuestiones abordadas en el seminario web Exploring the nexus between health, equity, and gender , organizado por el clúster global de universidades del objetivo de desarrollo sostenible 3, liderado por la UOC a través del eHealth Center, y la Asociación Internacional de Universidades (IAU, por sus siglas en inglés).

Moderado por Gemma Marfany, profesora de Biología y Genética de la Universidad de Barcelona, el seminario web contó con la participación de Lídia Arroyo , socióloga e investigadora del grupo de investigación Género y TIC de la UOC; Edward Bichetero, responsable técnico sénior de ciencia de datos e informática del programa Monitoring and Evaluation Technical Support de la Universidad de Makerere (Uganda); Hannah Dahlen, profesora de Obstetricia y líder de obstetricia de la Universidad de Sídney Occidental (Australia), y Retna Siwi, miembro de la División de Salud Pública de la Universidad Gadjah Mada (Indonesia).

Además, durante el seminario también compartieron sus impresiones Hilligje van't Land, secretaria general de la Asociación Internacional de Universidades, y Marta Aymerich , vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC y presidenta ejecutiva del eHealth Center.

"La idea de iniciativas como la Asociación Internacional de Universidades y el eHealth Center es crear una red de conocimiento de diferentes partes del mundo que reconozca la importancia de la diversidad. Este tipo de asociaciones tienen el potencial de impulsar la innovación, la transformación y el saber colaborativo", señaló Van't Land.

"La igualdad de género es muy importante en la salud, es probablemente uno de los factores más importantes de nuestro tiempo en relación con el acceso a servicios sanitarios de calidad. Debemos apostar por una transformación cultural que nos ayude a esquivar los sesgos de género, conscientes e inconscientes, en la salud", añadió Aymerich.

Estas son, según los expertos, las claves en la relación entre igualdad de género, equidad, acceso a los servicios sanitarios y salud digital.