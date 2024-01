Les diferències entre homes i dones tenen un impacte significatiu en la salut, tant des d'un punt de vista biològic com des d'una perspectiva de gènere. D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la salut de dones i nenes és motiu d'especial preocupació perquè gairebé en totes les societats han de fer front a discriminacions i barreres socioculturals, com la desigualtat en les relacions de poder entre homes i dones, l'experiència de la violència física, sexual i emocional o un enfocament de salut centrat solament en el rol reproductiu de les dones.

Ara bé, com afecten els biaixos de gènere en el disseny, les recomanacions i la implementació de polítiques i educació sanitàries? Quins reptes plantegen aquests i altres biaixos per a l'accés als serveis de salut? La salut digital o e-health pot ajudar a superar aquests reptes o ho fa més difícil? Aquestes van ser algunes de les qüestions abordades en el seminari web Exploring the nexus between health, equity, and gender , organitzat pel clúster global d'universitats de l'objectiu de desenvolupament sostenible 3, liderat per la UOC a través de l'eHealth Center, i l'Associació Internacional d'Universitats (IAU, per la sigla en anglès).

Moderat per Gemma Marfany, professora de Biologia i Genètica de la Universitat de Barcelona, en el seminari web hi van participar Lídia Arroyo , sociòloga i investigadora del grup de recerca Gènere i TIC de la UOC; Edward Bichetero, responsable tècnic sènior de ciència de dades i informàtica del programa Monitoring and Evaluation Technical Support de la Universitat de Makerere (Uganda); Hannah Dahlen, professora d'Obstetrícia i líder d'obstetrícia de la Universitat de Sydney Occidental (Austràlia), i Retna Siwi, membre de la Divisió de Salut Pública de la Universitat Gadjah Mada (Indonèsia).

A més, durant el seminari també van compartir les seves impressions Hilligje van't Land, secretària general de l'Associació Internacional d'Universitats, i Marta Aymerich , vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC i presidenta executiva de l'eHealth Center.

"La idea d'iniciatives com l'Associació Internacional d'Universitats i l'eHealth Center és crear una xarxa de coneixement de diferents parts del món que reconegui la importància de la diversitat. Aquesta mena d'associacions tenen el potencial d'impulsar la innovació, la transformació i el saber col·laboratiu", va assenyalar Van't Land.

"La igualtat de gènere és molt important en la salut, és probablement un dels factors més importants del nostre temps en relació amb l'accés a serveis sanitaris de qualitat. Hem d'apostar per una transformació cultural que ens ajudi a esquivar els biaixos de gènere, conscients i inconscients, en la salut", va afegir Aymerich.

Aquestes són, segons els experts, les claus en la relació entre igualtat de gènere, equitat, accés als serveis sanitaris i salut digital.