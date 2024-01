Advertencias que hay que tener en cuenta sobre los vídeos de idiomas en las redes sociales

Por su parte, Joseph Hopkins, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades y director del programa de Lenguas, advierte que, muchas veces, detrás de estos perfiles dedicados a idiomas en las redes sociales hay un interés comercial. "Normalmente, muchas de estas cuentas son cebos de academias o escuelas en línea para que los seguidores se apunten a sus cursos", afirma. Hopkins comprende el éxito de estas píldoras porque se centran en conceptos gramaticales, expresiones o vocabulario para atraer a los usuarios, que van adquiriendo algún conocimiento mientras van en transporte público, por ejemplo.

El profesor opina que está bien seguir este tipo de perfiles, pero hace una advertencia. "No todo es gramática, vocabulario o expresiones: lo que necesitas es tener la oportunidad de poner en práctica este conocimiento", afirma. Para Hopkins, este tipo de contenido es un recurso para entretenerse en situaciones cotidianas, pero subraya que es una adquisición de conocimiento "que no tiene estructura, es un poco arbitrario y contiene información más o menos útil". Además, Hopkins también destaca que algunos contenidos quizás "no pasan ningún control de calidad, como podría ser el de una editorial de libros de idiomas como las de Cambridge u Oxford", en el caso del inglés. El profesor enmarca la tendencia como una nueva forma de hacer publicidad "un poco encubierta".