Advertències que cal tenir en compte sobre els vídeos d'idiomes a les xarxes socials

Per la seva banda, Joseph Hopkins, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats i director del programa de Llengües, adverteix que, moltes vegades, darrere aquests perfils dedicats a idiomes a les xarxes socials hi ha un interès comercial. "Normalment, molts d'aquests comptes són esquers d'acadèmies o escoles en línia perquè els seguidors s'apuntin als seus cursos", afirma. Hopkins comprèn l'èxit d'aquestes píndoles perquè se centren en conceptes gramaticals, expressions o vocabulari per atreure els usuaris, que van adquirint algun coneixement mentre van en transport públic, per exemple.

El professor opina que està bé seguir aquest tipus de perfils, però fa una advertència. "No tot és gramàtica, vocabulari o expressions: el que necessites és tenir l'oportunitat de posar en pràctica aquest coneixement", afirma. Per a Hopkins, aquest tipus de contingut és un recurs per entretenir-se en situacions quotidianes, però subratlla que és una adquisició de coneixement "que no té estructura, és una mica arbitrari i conté informació més o menys útil". A més, Hopkins també destaca que alguns continguts potser "no passen cap control de qualitat, com podria ser el d'una editorial de llibres d'idiomes com les de Cambridge o Oxford", en el cas de l'anglès. El professor emmarca la tendència com una nova manera de fer publicitat "una mica encoberta".