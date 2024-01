Las noticias que leemos moldean nuestra opinión, y su variedad y diversidad influyen directamente en el nivel de polarización y fragmentación de la sociedad. Sin embargo, la relación entre ambos factores es más compleja y menos evidente de lo que podría parecer en un principio, de acuerdo con las conclusiones del artículo "Media Diet and Polarisation: Evidence from Spain", publicado en la revista South European Society and Politics.

El artículo recoge el trabajo de Albert Padró-Solanet y Joan Balcells, profesores de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y miembros del grupo de investigación GADE (eGovernanza: administración y democracia electrónica) de la misma universidad. Los investigadores analizaron la relación entre consumo de información y polarización en España entre octubre de 2018 y abril de 2019.

"El objetivo del estudio es entender si el consumo de puntos de vista diversos puede tener algún efecto sobre la polarización de la opinión de los ciudadanos, es decir, hasta qué punto el hecho de tener contacto con puntos de vista distintos puede producir un efecto despolarizador o no", explica Albert Padró-Solanet. "Intentamos ver si existe o no la polarización afectiva que se da en otros lugares, como Estados Unidos, donde la sociedad se está fragmentando por la afectividad a diferentes grupos ideológicos", añade el experto.