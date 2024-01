La varietat de la dieta informativa i l'efecte que té en la polarització

L'estudi parteix de diverses hipòtesis per intentar comprovar, d'una banda, com la varietat (tant en quantitat com en heterogeneïtat) dels mitjans consumits influeix en la polarització individual i, de l'altra, si aquesta relació es manté o no en moments d'elevada tensió política o entorn de temes molt controvertits. Tot això, tenint en compte, tal com recull l'article, que Espanya es caracteritza pel fet de tenir un sistema mediàtic molt partidista i polititzat.

"A més, tot i que a Espanya el debat centre-perifèria existeix des de fa anys, és veritat que durant el període d'anàlisi aquest eix va arribar al punt àlgid, amb l'aparició d'elements d'extrema dreta i amb l'ús del debat territorial per bona part de l'espectre polític", subratlla l'investigador de la UOC. Partint d'aquest context, l'anàlisi reflecteix tres conclusions principals:

La varietat de la dieta informativa, tant en quantitat de mitjans consumits com en diversitat ideològica, té un efecte evident en la polarització.

En relació amb l' eix tradicional esquerra-dreta , més varietat implica moderació de l'opinió. És a dir, enfrontar-se a punts de vista diferents dels propis porta a la despolarització.

, més varietat implica moderació de l'opinió. És a dir, enfrontar-se a punts de vista diferents dels propis porta a la despolarització. En relació amb l'eix centre-perifèria, l'efecte és el contrari. Una dieta mediàtica més variada serveix en aquest cas per reforçar el punt de vista propi enfrontant-lo a altres opinions.

En definitiva, hi ha relació entre el consum de mitjans i la polarització, tot i que no sempre es produeix de la mateixa manera. "Els efectes d'aquesta polarització són molt clars. El creixement dels populismes d'extrema dreta i la polarització, a Europa i als Estats Units, provoquen la fragmentació afectiva de la societat", afirma Albert Padró-Solanet. "A Espanya, hi ha determinats grups populistes que ho aprofiten per obtenir rèdits electorals. És a dir, l'estudi recull d'alguna manera l'associació entre la informació als mitjans i el creixement de les forces d'extrema dreta", conclou l'investigador.

