En el imaginario social, el verano se presupone como la época dedicada a las vacaciones, a desconectar y a pasar el tiempo haciendo lo que nos gusta. Sin embargo, ocio y consumo son prácticamente sinónimos en una época en la que poder disfrutar va estrechamente ligado a las posibilidades económicas que se tienen al alcance. ¿A qué dedican el tiempo libre de las calurosas jornadas de verano las distintas generaciones?

"La idea del verano como una época de ocio está muy enfocada a un sector de la población: el que está en periodo de formación. Para los que van a la escuela, al instituto o a la universidad, y quizás también para los profesores, el verano es un tiempo de desconexión y vacaciones", señala Natàlia Cantó, socióloga y profesora de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC. "Los demás pasamos la mayor parte del verano trabajando", afirma.

Y es que, si bien la ley reconoce un mínimo de treinta días naturales de descanso remunerado para todos los que estén asalariados —un derecho que en el Estado español se aprobó durante la Segunda República y que en 2021 cumplió noventa años—, las vacaciones de verano están fuera de las posibilidades de muchos trabajadores. Según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 32,7 % de los españoles —casi 18 millones de personas— no puede permitirse ni siquiera una semana de vacaciones al año. En 2019, antes de la pandemia, la cifra era del 36 %.

Además, para los que sí pueden permitirse dejar atrás el trabajo habitual durante unos días y desconectar de las obligaciones más reconocidas, todavía queda el trabajo no remunerado. "Especialmente las mujeres siguen ocupándose durante el verano de todas aquellas tareas que están invisibilizadas. No pueden decir a sus hijos que del 1 al 31 de agosto no comerán porque mamá necesita desconectar. Estas cuestiones no nos vienen a la cabeza cuando hablamos del verano, pero son la realidad de mucha gente", señala Cantó.