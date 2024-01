El primer estiu postpandèmic

Malgrat les dificultats que suposa per a molts el fet de poder marxar de vacances —especialment en un context d'inflació i de pujada dels preus dels combustibles, que té un impacte directe en els desplaçaments vacacionals—, la indústria turística ja no oculta l'optimisme de cara a una temporada que promet batre rècords després de dos anys de pandèmia. Tot i que caldrà veure les dades definitives quan acabin els mesos més moguts de l'estiu, les previsions dels hotels, les agències de viatges i les aerolínies per a l'estiu del 2022 són molt positives.

En un estudi fet a principis de juny per l'Observatori Nacional de Turisme Emissor ja es preveia que enguany les aerolínies recuperarien els nivells d'abans de la pandèmia, i que el 89 % dels turistes nacionals de l'Estat espanyol tenien la intenció de viatjar a algun lloc durant les vacances. El turisme de sol i platja és l'opció principal de la majoria de gent per a aquest estiu, i l'agost serà el mes en què previsiblement es concentraran bona part dels desplaçaments.

No obstant això, l'estudi també deixa clar que durant aquest període les preocupacions no descansen: el 81 % dels enquestats assenyala la inflació com el gran temor de cara a les vacances, mentre que el 68 % té por de l'arribada d'una altra crisi econòmica, com ja alerten institucions com el Banc Central Europeu o el Fons Monetari Internacional. La invasió d'Ucraïna i les conseqüències que això pot tenir són la tercera inquietud dels participants en l'enquesta (55 %).

"Hi ha hagut un any o dos en què, a causa de la retenció obligatòria que ens marcava la pandèmia, hem estat molt constrets", assenyala Cantó. "Durant aquest temps, van sorgir molts discursos, imaginaris i ideals que es preguntaven si era possible viure d'una altra manera. Els mitjans en parlaven constantment i a mi m'ho van preguntar moltíssim", recorda l'experta. "Però amb la caiguda de les restriccions i amb la fi de tota aquesta situació, hem tornat al que és la condició del subjecte neoliberal contemporani, que és augmentar constantment la capacitat de fer coses i d'acumular. Això s'expressa en el que ens envolta ara mateix: la cerca de viatges, experiències, activitats, diners, benestar, etcètera", conclou Cantó.