Una aplicación fácil de usar

La aplicación, fácil de usar, permite hacer llamadas o videollamadas entre personas en aislamiento y una persona externa o familiar. "Cuando un familiar llama al enfermo, la llamada se conecta directamente sin que el paciente tenga que hacer ninguna acción", explica Izquierdo.

Este simple mecanismo rompe el aislamiento de la persona de forma fácil y sin la necesidad de depender de alguien que la ayude a establecer conexión con el exterior. "Es una ayuda más para la persona aislada, pero también para los familiares, porque muchas veces no pueden comunicarse con ella por los horarios de visitas limitados o porque el personal sanitario no puede ayudarlos", comenta.

Además, la aplicación también facilita el trabajo de los sanitarios: "Los trabajadores sanitarios quedan liberados y no tienen que gestionar la comunicación entre el familiar y el paciente". Mirou se convierte así en una ventana abierta en la habitación de alguien que, por razones sanitarias, tiene que estar aislado y no puede comunicarse con el exterior si no recibe ayuda.