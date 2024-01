Marta Izquierdo és una estudiant de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que ha desenvolupat Mirou, una aplicació que permet fer trucades o videotrucades a persones amb dependència. La idea per desenvolupar l'aplicació, que ha estat un dels projectes seleccionats en el programa d'emprenedoria de la Universitat SpinUOC 2022 , va sorgir per l'experiència que l'estudiant va tenir treballant com a sanitària durant els primers mesos de la pandèmia de la COVID-19, l'any 2020.

Izquierdo explica que la seva primera feina com a auxiliar d'infermeria va ser en un torn de nit d'un centre temporal per a malalts de COVID-19, a Barcelona. Allà va passar per una experiència colpidora: tractar amb pacients molt dependents, amb demències molt avançades i danys cerebrals que estaven en situació d'aïllament. "Recordo un pacient concret que havia passat diversos danys cerebrals i tenia el mòbil a la tauleta de nit, no es podia moure ni parlar, però sentia coses", rememora dos anys després Izquierdo.

Vídeo amb Marta Izquierdo presentant Mirou a l'SpinUOC

Aquesta situació, en els moments inicials de la COVID-19 —quan els sanitaris havien d'anar vestits amb equips de protecció individual aparatosos i quedar com menys temps millor dins de l'habitació i sense tocar res—, va actuar com a catalitzador perquè Izquierdo comencés a gestar el projecte de Mirou. "Pensava que hi havia d'haver algun sistema perquè aquelles persones es poguessin connectar amb la família sense esperar que algú hagués d'agafar el mòbil i prémer un botó", comenta l'estudiant.