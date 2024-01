Un proyecto enmarcado dentro de una gran red europea

El proyecto de los pregones forma parte de la iniciativa europea FESTSPACE, proyecto financiado por HERA, una gran red social de países que financian proyectos de investigación en humanidades. El proyecto se enmarca en la convocatoria Public Spaces: Culture and Integration on Europe (2019-2022), para trabajar en torno al impacto que tienen los festivales y los acontecimientos culturales en el espacio público. Además de la UOC, en el proyecto participan centros de investigación de Glasgow, Londres, Dublín y Gotemburgo, entre otras entidades.

El proyecto Festivals, events and inclusive urban public spaces in Europe (FESTSPACE) ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del programa Humanities in the European Research Area (HERA), en virtud del acuerdo de subvención 769478.

