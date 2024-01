Un projecte emmarcat dins d'una gran xarxa europea

El projecte dels pregons forma part de la iniciativa europea FESTSPACE, projecte finançat per HERA , una gran xarxa social de països que financen projectes de recerca en humanitats. El projecte s'emmarca en la convocatòria Public Spaces: Culture and Integration on Europe (2019-2022), per treballar al voltant de l'impacte que tenen els festivals i els esdeveniments culturals en l'espai públic. A més de la UOC, hi participen centres de recerca de Glasgow, Londres, Dublín i Göteborg, entre d'altres entitats.

El projecte Festivals, events and inclusive urban public spaces in Europe (FESTSPACE) ha estat finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación a través del programa Humanities in the European Research Area (HERA), en virtut de l’acord de subvenció 769478.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-Learning Research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.