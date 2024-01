Bioinformática y genética

Otro importante campo de aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud es el de la bioinformática y la genética, con los algoritmos metaheurísticos. "Son algoritmos muy populares en optimización combinatoria —es decir, cuando hay un conjunto finito de soluciones para un problema y se quiere encontrar la que optimiza una determinada función objetivo—. Nos permiten obtener soluciones de alta calidad para problemas complejos en tiempo real", explica Laura Calvet Liñán , profesora e investigadora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación y autora principal del estudio " On the role of metaheuristic optimization in bioinformatics ". Calvet destaca que "la metaheurística desempeña un papel esencial en la imagen médica y el modelado de enfermedades —mediante la selección de variables, la optimización de parámetros, etc.—".

Sobre el eHealth Center

El eHealth Center de la UOC es un centro académico abierto al mundo, transdisciplinario, que genera, transfiere e intercambia conocimiento en salud digital para capacitar y empoderar a los ciudadanos y a los profesionales mediante las tecnologías para que lideren el cambio de paradigma en salud. Se centra en las personas y se basa en la investigación, la formación y el asesoramiento para contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad. Se enmarca en el compromiso de la universidad con el ámbito de la salud digital.

Esta investigación está relacionada con el tercer objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (ODS), de salud y bienestar .

