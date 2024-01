Bioinformàtica i genètica

Un altre camp important d'aplicació de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la salut és el de la bioinformàtica i la genètica, amb els algoritmes metaheurístics. "Són algoritmes molt populars en optimització combinatòria —és a dir, quan hi ha un conjunt finit de solucions per a un problema i es vol trobar la que optimitza una determinada funció objectiu—. Ens permeten obtenir solucions d'alta qualitat per a problemes complexos en temps real", explica Laura Calvet Liñán , professora i investigadora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i autora principal de l'estudi " On the role of metaheuristic optimization in bioinformatics ". Calvet destaca que "la metaheurística té un paper essencial en la imatge mèdica i el modelatge de malalties —mitjançant la selecció de variables, l'optimització de paràmetres, etc.—".

Sobre l'eHealth Center

L'eHealth Center de la UOC és un centre acadèmic obert al món, transdisciplinari, que genera, transfereix i intercanvia coneixement en salut digital per capacitar i apoderar els ciutadans i els professionals mitjançant les tecnologies perquè liderin el canvi de paradigma en salut. Se centra en les persones i es basa en la recerca, la formació i l'assessorament per contribuir al progrés i al benestar de la societat. S'emmarca dins el compromís de la Universitat amb l'àmbit de la salut digital.

Aquesta recerca està relacionada amb el tercer objectiu de desenvolupament sostenible de Nacions Unides (ODS), de salut i benestar .

Articles de referència

Casas-Roma, J., Martínez, E., Solé, A., Solana, E., López, E., Vivó, F., Díaz, M., Alba, S., Sepúlveda, M., Blanco, Y., Saiz, A., Borge, J., Llufriu, S. and Prados, F. (2022), Applying multilayer analysis to morphological, structural and functional brain networks to identify relevant dysfunction patterns. Network Neuroscience. https://doi.org/10.1162/netn_a_00258

Calvet, L., Benito, S., Juan, A.A. and Prados, F. (2022), On the role of metaheuristic optimization in bioinformatics. International Transactions in Operational Research. https://doi.org/10.1111/itor.13164

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-Learning Research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.